ВОЗ предупреждает о третьей волне коронавируса в Африке

В Африке растет и ускоряется третья волна заражения новым коронавирусом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом предупредил офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Африканском континенте, который призвал к увеличению поставок вакцин.

По словам директора ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти, на всем континенте число случаев заражения увеличивается на 22 проц в неделю. Необходимо доставить на континент больше вакцин, чтобы сдержать третью волну. Почти 12 миллионов человек в настоящее время полностью вакцинированы, но это составляет менее 1 проц населения Африканского континента.

По данным ВОЗ, в Демократической Республике Конго, Намибии и Уганде зарегистрировано самое большое количество еженедельных случаев заражения с начала пандемии. Это увеличение во многом связано с более прохладным сезонным климатом на юге Африки и распространением более заразных штаммов коронавируса.

В Африке наблюдается ускорение вакцинации на континенте: за последние пять дней было введено более 5 миллионов доз, по сравнению со средним недельным показателем 3,5 миллиона доз за последние три недели.

В Африке зарегистрировано в общей сложности 136 030 летальных исходов от COVID-19, а общее число инфицированных составляет 5 108 888 человек.