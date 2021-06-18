В Японии в июле начнут выдавать паспорта вакцинации

Япония планирует начать выдачу паспортов вакцинации уже в следующем месяце, сообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы сначала выдадим сертификаты на бумажном носителе, но также рассмотрим и цифровой формат", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като на пресс-конференции в четверг.

Выдача COVID-паспортов начнется в период с середины по конец июля, пишут местные СМИ.

Ранее правительственные источники сообщили, что власти Японии попросят другие страны освободить путешественников, имеющих документы о вакцинации, от карантина или сократить его период.

Сертификат будет включать имя владельца, дату рождения, номер паспорта, дату вакцинации и производителя препарата на японском и английском языках. Выдаваться этот документ будет бесплатно.

Вакцинацию в Японии начали в феврале с медработников, в апреле стали прививать лиц в возрасте 65 лет и старше. В некоторых муниципалитетах недавно стали вакцинировать людей в возрасте до 65 лет, также некоторые компании прививают своих сотрудников.

Однако, несмотря на увеличение темпов вакцинации, доля населения Японии, получившего прививку, по-прежнему остается намного ниже, чем в других развитых странах.