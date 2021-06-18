Три самолета пострадали в аэропорту Индии

В индийском аэропорту Ахмадабад из-за непогоды пострадали сразу несколько авиалайнеров. Сильные порывы ветра развернули лайнер Airbus A320 так, что самолет крылом едва не пробил кабину пилотов другого воздушного судна. Всего пострадали 3 лайнера, передает Day.Az со ссылкой на издание One India.

Инцидент произошел накануне вечером во время грозы, сопровождаемой сильным ветром. Издание сообщает о незначительных повреждениях бортов Indigo Airlines и Go First, которые столкнулись между собой.

Если самолеты получили незначительные вмятины, то аэропортовская техника пострадала куда сильнее: на кадрах, опубликованных в Cети, можно заметить неподалеку искореженный транспорт, а также поврежденный телескопический трап.