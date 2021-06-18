В Армении перевернулся автобус, перевозивший людей на митинг Кочаряна

С сегодняшнего утра из Карабаха на автобусах привозят людей для участия в митинге Роберта Кочаряна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, один из этих автобусов разбился, 5 человек были доставлены в больницу. Автобус, перевозивший жителей Карабаха, попал в аварию в районе села Сарнакунк поселка Горайк трассы М2.

Отмечается, что жертвы были из Карабаха. Состояние 4 из них - женщин и детей, средней степени тяжести, водитель в тяжелом состоянии, его оперируют.

Согласно полученной информации, жителей Карабаха для участия в митинге Кочаряна привез Виталий Баласанян.