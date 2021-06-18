https://news.day.az/world/1353958.html В Армении перевернулся автобус, перевозивший людей на митинг Кочаряна
В Армении перевернулся автобус, перевозивший людей на митинг Кочаряна
С сегодняшнего утра из Карабаха на автобусах привозят людей для участия в митинге Роберта Кочаряна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, один из этих автобусов разбился, 5 человек были доставлены в больницу. Автобус, перевозивший жителей Карабаха, попал в аварию в районе села Сарнакунк поселка Горайк трассы М2.
Отмечается, что жертвы были из Карабаха. Состояние 4 из них - женщин и детей, средней степени тяжести, водитель в тяжелом состоянии, его оперируют.
Согласно полученной информации, жителей Карабаха для участия в митинге Кочаряна привез Виталий Баласанян.
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