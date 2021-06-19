В России заговорили о повторной вакцинации

Снижение заболеваемости коронавирусом в России возможно только тогда, когда большинство граждан будет вакцинировано, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, на данный момент по всей стране первую дозу вакцины от COVID-19 получили уже 19,7 миллиона человек, а обе дозы - 16,1 миллиона человек, отметила она.

Однако на этой неделе прирост заболеваемости коронавирусом составил более 34%, а в Москве - 54,4%. Подъем смертности за последние два дня составил 14%.

Как пояснила вице-премьер, причинами этого процесса стали несоблюдение гражданами ограничительных мер и мутация заболевания. Распространение индийского штамма коронавируса увеличивает необходимость вакцинной защиты, подчеркнула Голикова. В связи с этим она назвала оправданным решение властей отдельных регионов ввести обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан.

Комментируя случаи заболевания коронавирусом уже привитых граждан, вице-премьер отметила, что власти никогда не говорили о том, что привитый человек в принципе не может заболеть.

"Факты такие имеются, хотя они носят единичный характер", - признала она, добавив, что при своевременном обращении к врачу привитый человек переносит COVID-19 в более легкой форме.

Сейчас, по словам Голиковой, в некоторых регионах количество желающих вакцинироваться выросло более, чем на 30%. Она также призвала подумать о прививке тех, кто собирается на отдых.

"При планировании отпуска просьба все-таки вакцинироваться, поскольку в ряде государств принято решение о том, что на территории этих государств принимаются граждане, вакцинированные соответствующими вакцинами", - указала она.