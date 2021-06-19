https://news.day.az/world/1354150.html Ибрагима Раиси официально признали победителем на выборах президента Ирана
Ибрагима Раиси официально признали победителем на выборах президента Ирана
Ибрагим Раиси, набравший 17,9 млн голосов, официально признается победителем на выборах президента Ирана - министр внутренних дел.
Итоговая явка на выборах президента в Иране составила 48,8% - министр внутренних дел.
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