Ибрагима Раиси официально признали победителем на выборах президента Ирана

Ибрагим Раиси, набравший 17,9 млн голосов, официально признается победителем на выборах президента Ирана - министр внутренних дел.

Итоговая явка на выборах президента в Иране составила 48,8% - министр внутренних дел.

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