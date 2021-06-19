В Санкт-Петербурге вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге с 21 июня вводятся дополнительные ограничения из-за коронавируса. Такое распоряжение подписал в субботу губернатор города Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для 65% персонала госпредприятий и госорганизаций.

"До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц", - говорится в сообщении.

Ограничение массовых мероприятий

Власти Санкт-Петербурга приняли решение запретить вход в аквапарки и на аттракционы с 21 июня, сообщили в Смольном.

"С 21 июня: запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы", - говорится в сообщении администрации.

Число посетителей фан-зоны Евро-2020 в Петербурге ограничат с 5 тыс. до 3 тыс. "С 20 июня усиливаются меры предосторожности при посещении фан-зон чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года: в фан-зону на Конюшенной площади будут допускаться до 3 000 человек, на территорию тематического парка в "Юбилейном" - до 1 000 человек", - говорится в документе, опубликованном в субботу на сайте Смольного.