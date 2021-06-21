Вспышку лихорадки Эбола в Гвинее ликвидировали

ВОЗ объявила о завершении вспышки лихорадки Эбола в Гвинее - в стране не было новых подтвержденных или вероятных случаев болезни уже 42 дня. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Вспышка лихорадки Эбола, возникшая в Гвинее в середине февраля, сегодня признана завершенной", - сказано в заявлении.

Опыт, полученные при предыдущих вспышках заболевания, помог быстрее остановить распространение вируса, пояснили в ВОЗ. В частности, в стране началась массовая вакцинация населения.