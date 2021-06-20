Европа начала скупать российские товары на фоне пандемии

Россия стала одним из главных поставщиков товаров для европейских стран на фоне периода восстановления после пандемии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что взаимный торговый оборот за первые четыре месяца 2021 года составил 70,3 миллиарда евро. Импортные поставки ЕС из России достигли 42,5 миллиарда евро по итогам того же периода. Показатели выросли на 12,5 процента по сравнению с прошлым годом. Лидерами по импорту стали США (71,4 миллиарда) и Китай (139,4 миллиарда).

Наибольший интерес Евросоюза наблюдается к российской продукции топливно-энергетического комплекса. По данным Евростата, ЕС начал скупать товары у других стран на фоне ослабления ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. "Европейская экономика хоть и медленно, но восстанавливается после сложного 2020 года", - отметил владелец и CEO брокерской̆ компании Gerchik & Co Иван Крошный.