https://news.day.az/world/1354308.html США отправили на Тайвань 2,5 млн доз COVID-вакцины - ФОТО
США отправили на Тайвань 2,5 млн доз COVID-вакцины - ФОТО
Власти США отправили на остров Тайвань 2,5 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Поехали! Пожертвованные нами 2,5 млн доз вакцины отправляются на Тайвань", - написал он.
В свою очередь лидер Тайваня Цай Инвэнь поблагодарила США за этот "трогательный жест дружбы".
"Эти вакцины будут иметь большое значение для сохранения здоровья и безопасности тайваньцев", - отметила она.
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