Умер известный российский тележурналист Анатолий Лысенко

На 85-м году жизни умер известный советский и российский тележурналист, генеральный директор "Общественного телевидения России" Анатолий Лысенко. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого заместителя гендиректора ОТР Александра Пономарева, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Александр Григорьевич умер после продолжительной болезни несколько часов назад", - сказал Пономарев журналистам.

Дата и время прощания и похорон пока не известны.

Анатолий Лысенко родился в 1937 году в Виннице, сразу после его рождения семья переехала в Москву. Начал карьеру на телевидении в качестве старшего редактора в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения.

Лысенко руководил программой "Взгляд", участвовал в создании телеканала "ТВ Центр". Именно он предложил Владиславу Листьеву идею программы "Поле чудес". С 2012 года возглавлял АНО "Общественное телевидение России".