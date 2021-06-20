Иран допустил заключение соглашения по ядерной сделке в новом раунде переговоров в Вене

Соглашение по ядерной сделке может быть достигнуто в ходе следующего раунда переговоров в Вене. Об этом заявил в воскресенье глава иранской делегации на переговорах, заместитель министра иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Замглавы МИД Ирана отметил, что мы ближе к соглашению, чем когда-либо, и выразил надежду, что в ходе следующего этапа переговоров [стороны] смогут прийти к соглашению, хотя гарантировать это нельзя", - говорится в официальном Telegram-канале дипломата.