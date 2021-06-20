В Армении завершилось голосование на досрочных парламентских выборах

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Армении завершилось. Избирательные участки, которые были открыты с 08:00, закрылись, члены участковых комиссий приступают к подсчету голосов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно последним данным ЦИК, активность избирателей по состоянию на 17:00 составила 38,17%. Предварительные итоги по явке избирателей глава Центризбиркома Тигран Мукучян объявит в 21:00.