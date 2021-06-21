В Москве открываются COVID-free рестораны

Сразу несколько регионов сегодня вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Петербурге закрывают для посещения аквапарки и аттракционы.

Также любое мероприятие численностью более 75 человек необходимо согласовать с властями, а участникам иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, при этом общее число посетителей не может превышать 500 человек.

Во Владимирской области запретили детям посещать торговые центры без сопровождения родителей, а фуд-кортам разрешено обслуживать только половину от максимума клиентов.

Ну а в Москве сегодня откроются рестораны формата COVID-free. Внутрь пустят только привитых при наличии сертификата, а отдыхать в них можно будет без масок и перчаток. При этом организаторы уверяют, что в отличие от остальных они смогут работать даже ночью.