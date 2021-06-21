Блок Кочаряна не признает итоги парламентских выборов

Блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" не признает итоги внеочередных парламентских выборов и намерен обратиться в Конституционный суд (КС) для обжалования результатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лидер партии "Возрождающаяся Армения", один из основателей предвыборного блока Ваге Акопян.

"Блок "Армения" не признает итоги выборов. Мы намерены обратиться в КС", - сказал он, добавив, что все подробности лидеры блока озвучат в ходе пресс-конференции, которая запланирована на 22 июня.