В Москве «индийский штамм» выявили у 90% новых заболевших COVID-19

"90% новых случаев заболевания коронавирусом (COVID-19) в столице России Москве связаны с индийским штаммом инфекции".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Конечно, когда такой рост - это всегда комплекс причин. Это и невнимательное отношение горожан к соблюдению мер безопасности, в первую очередь ношению масок, это и низкий процент вакцинации. Но конечно, в первую очередь это связано с тем, что к нам пришел новый штамм вируса - "индийский штамм", - подчеркнула заместитель мэра Москвы.