https://news.day.az/world/1355095.html В Москве «индийский штамм» выявили у 90% новых заболевших COVID-19--> -->
В Москве «индийский штамм» выявили у 90% новых заболевших COVID-19
"90% новых случаев заболевания коронавирусом (COVID-19) в столице России Москве связаны с индийским штаммом инфекции".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
"Конечно, когда такой рост - это всегда комплекс причин. Это и невнимательное отношение горожан к соблюдению мер безопасности, в первую очередь ношению масок, это и низкий процент вакцинации. Но конечно, в первую очередь это связано с тем, что к нам пришел новый штамм вируса - "индийский штамм", - подчеркнула заместитель мэра Москвы.
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