Авария в петербургском метрополитене

Сегодня, 22 июня, на "синей" ветке петербургского метрополитена произошел коллапс. В час пик станцию "Парнас" закрыли, а на платформах собираются толпы пассажиров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.SPb.ru.

Проблемы в городской подземке начались в 19:03. Движение по второй линии осуществлялось только на участке между станциями "Купчино" и "Удельная".

С 19:17 для пассажиров стали доступны все станции "синей" ветки, за исключением станции "Парнас". Последнюю закрыли на вход и выход. Движение осуществляется от "Купчино" до "Проспекта Просвещения".

Как сообщили в пресс-службе петербургского метро, причиной приостановки движения на севере и последующего закрытия станции "Парнас" стала просадка напряжения.

Тем временем на станциях Московско-Петроградской линии уже собираются толпы людей. Все это происходит в вечерний час пик, когда общественный транспорт загружен возвращающимися с работы петербуржцами.