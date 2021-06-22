Власти Москвы рассказали о правилах посещения «бесковидных» ресторанов

Московские власти разъяснили правила посещения столичных "бесковидных" ресторанов, которые начнут действовать с 28 июня. Об изменениях рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, для посещения ресторанов гражданам нужно будет предъявить QR-код с сайта "Госуслуги" или портала mos.ru. Несовершеннолетние смогут войти в ресторан, предъявив QR-код по результатам ПЦР-тестирования.

"Дети до 18 лет, если необходимо попасть на некое торжество, то у них есть возможность сделать ПЦР, и в течение 72 часов [они] могут посетить ресторан", - заявил Немерюк.

Он также отметил, что посетители с противопоказанием к вакцинации обязаны при входе в "бесковидные" рестораны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Иностранные граждане смогут посещать рестораны при предъявлении теста.