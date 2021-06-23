Начато еще одно антимонопольное расследование в отношении Google

Еврокомиссия официально начала еще одно антимонопольное расследование в отношении Google.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, регулятор намерен выяснить, нарушала ли американская компания правила ЕС по конкуренции, отдавая предпочтение использованию технологий онлайн-рекламы собственной разработки в ущерб конкурентам.

Эксперты должны разобраться, нарушает ли Google свободную конкуренцию, ограничивая доступ третьих лиц к пользовательским данным в рекламных целях на веб-сайтах и в приложениях, сохраняя при этом информацию для себя.

"Мы озабочены тем, что Google затрудняет конкуренцию в так называемом стеке рекламных технологий", - прокомментировала ситуацию Маргрет Вестагер, заместитель главы Еврокомиссии. Вестагер подчеркнула, что отдельно будет изучаться политика Google в том, что касается отслеживания пользователей. Предстоит убедиться, что и она тоже соответствует принципам добросовестной конкуренции.

Если в действиях Google усмотрят факты нарушения европейских антимонопольных норм, американскую компанию может ждать штраф в размере до 10% от ее годового дохода.