https://news.day.az/world/1355358.html В Иране за последние сутки от COVID-19 умерли 112 человек--> -->
В Иране за последние сутки от COVID-19 умерли 112 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) скончались 112 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 83 329 человек.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 10 059 человек, общее число заразившихся достигло 3 128 395 человек.
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