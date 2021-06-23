В Иране за последние сутки от COVID-19 умерли 112 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) скончались 112 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 83 329 человек.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 10 059 человек, общее число заразившихся достигло 3 128 395 человек.