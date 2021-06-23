Названы регионы России, где выявили британский и индийский штаммы коронавируса

В России есть британский и индийский штаммы коронавируса, последний преобладает в Москве, Нижегородской и Саратовской областях и распространяется в Санкт-Петербурге, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В структуре выявленных изолятов на сегодняшний день по стране в целом, это важно, <...> циркулируют британский штамм, штамм "альфа", и индийский штамм, который получил название "дельта", - сказала она на совещании Владимира Путина с членами правительства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, в последние недели доля индийского штамма увеличивается.

"По заключению международных и наших исследователей, штамм "дельта" обладает более высокой контагиозностью (заразностью. - Прим. ред.). И я хочу отметить, что наши граждане в возрасте от 20 до 49 лет, которые являются наиболее социально активными, трудоспособными, они и подвергаются в большей степени заболеванию этой новой инфекцией", - уточнила Голикова.

При этом она отметила, что разновидности "дельта плюс" в России пока не обнаружили.

"У нас пока его нет. Но особенностью мутации является снижение активности антител к вирусу у переболевших COVID и вакцинированных", - указала Голикова.

Как подчеркнула вице-премьер, в апреле - мае ситуация с коронавирусом в России была стабильной, однако в последние три недели в стране наблюдается взрывной рост заболеваемости.

"В ближайшее время необходимо и в профилактическом смысле, и вообще принять ряд мер, которые, с одной стороны, являются абсолютно традиционными и нам понятными, но с учетом такого взрывного распространения заболеваемости, абсолютно необходимыми", - считает она.

Британскую мутацию коронавируса выявили в середине декабря в Соединенном Королевстве. Позже стало известно, что она распространяется на 70% (по другим оценкам, на 56%) быстрее исходника.

Индийский штамм коронавируса (B.1.617) обнаружили в стране в октябре прошлого года. Затем у него распознали три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке и по-разному распространены в странах мира.

Как отмечают специалисты, "дельта" сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам заболевания и обладает повышенной заразностью. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "дельта"-вариант уже распространился более чем в 90 странах. При этом все существующие вакцины эффективны против него.

Этот штамм продолжает мутировать. В воскресенье в индийском штате Махараштра выявили разновидность "дельта плюс" (B.1.617.2.1). Районы, где есть этот вариант, закрыли; в стране уже зафиксировали 22 случая заражения. "Дельта плюс" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, она может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.