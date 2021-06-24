В США можно вакцинироваться в McDonalds

Пункты вакцинации от коронавируса открыли в ресторанах сети McDonald's в Калифорнии, сообщает The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Программа была запущена компанией в сотрудничестве с департаментом общественного здоровья, жители штата смогут сделать прививку в одном из 70 ресторанов сети.

Кроме того, после прививки американцы смогут бесплатно получить одно блюдо из меню.

"Государство выделяет миллионы долларов на то, чтобы побудить людей сделать прививку. И мы вносим свой маленький вклад", - заявил владелец калифорнийской франшизы McDonald's Харрис Лю.

В январе текущего года пункт вакцинации от коронавируса был открыт в парке развлечений Disneyland Resort в Калифорнии.

США занимают первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в стране выявлено более 33,5 млн случаев COVID-19, более 600 тыс. заболевших скончались.