Первые сведения о коронавирусе исчезли

Первые сведения о геноме оригинального варианта коронавируса исчезли: их удалили из американских баз в июне 2020-го. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Речь идет о штамме, впервые выявленном в китайском Ухане в конце 2019 года. Информация о геноме вируса хранилась в базе Национального института здравоохранения США (NIH), ее предоставили власти Китая.

Однако затем китайские исследователи отозвали эти сведения: тогда они заявили, что информацию следует обновить, а старую нужно изъять "во избежание расхождений". Источники Bloomberg в NIH пояснили, что исследователи из КНР имели полное право распоряжаться своими данными.

"Наш институт не может строить предположений о мотивах [исследователей, отозвавших данные]. Тем более если это выходит за рамки того, о чем говорят сами китайские ученые", - добавили представители NIH.

Теперь исчезновение первых данных о SARS-CoV-2 вызывает подозрения: так, американский вирусолог Джесси Блум (Jesse Bloom) полагает, что власти КНР могли скрыть и другую информацию о вспышке в Ухане.