В Китае открылся самый высокий в мире отель

В Шанхае, Китай, открылся самый высокий в мире отель с рестораном на 120-м этаже. В небоскребе есть все атрибуты первоклассной гостиницы: рестораны с панорамными видами, спа-зона, бары и бассейн на 84-м этаже.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет RFI.

Как уточняет источник, гостиница занимает верхние этажи 632-метровой башни, расположенной в деловом квартале города. Всего для бронирования доступно 165 номеров, добраться до которых можно с помощью ультрасовременного лифта, движущегося со скоростью 18 метров в секунду.

Отмечается, что отель принадлежит Jin Jiang International Hotels, крупному государственному китайскому холдингу.

Проживающие в номерах класса люкс смогут круглосуточно пользоваться услугами личного дворецкого. Стоимость роскошного отдыха может достигать 67 тысяч юаней (около 750 тысяч рублей), однако в честь открытия туристам предлагается особый тариф размещения - 3008 юаней (примерно 33 тысячи рублей в сутки).