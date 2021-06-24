Африке предрекли нехватку вакцин

Четвертая волна COVID-19 в Европе и других регионах окажет серьезное влияние на распространение вакцин в Африке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг.

По его словам, то же самое произошло в Индии. Как только страна осознает, что она чувствует серьезную вирусную угрозу, появляется тенденция вводить ограничения на экспорт вакцин и других лекарств. Поэтому будет неудивительно, если рост четвертой волны инфекций в Европе окажет серьезное влияние на готовность стран перераспределять и экспортировать вакцины, имеющиеся в их распоряжении.

Джон Нкенгасонг сказал, что ситуация с доступом к вакцинам на всем африканском континенте является моральной дилеммой для всех. Африканский континент полностью отстает в кампании иммунизации. "Вакцины нет. Их не то, что недостаточно, их нет и точка", - подчеркнул Дж.Нкенгасонг.

В Африке, где проживает 1,2 миллиарда человек, только 1,12 проц населения полностью иммунизированы,

По словам директора центра, как минимум 20 стран континента полностью погружены в третью волну, указав на такие страны, как Уганда, Демократическая Республика Конго (ДРКонго), Замбия, где преобладает вариант Дельта и ситуация более драматичная.