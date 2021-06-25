Более 200 зараженных за сутки

Утром в пятницу, 25 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 840522 (+215 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 872 (+192) человек.

6429 (0) заболевших COVID-19 умерли.

833221 (+23) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 41331 тестов. В 0,6% случаев выявлялся коронавирус.

48 заболевших в больницах (ни одного в специально оборудованных помещениях гостиниц), остальные болеют в домашних условиях. Состояние 26 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 17 из них в критическом состоянии, 16 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время - 2,43.

Почти все населенные пункты имеют статус "зеленых". Региональный совет Биньямина-Гиват-Ада (Хайфский округ) получил статус "красного". Модиин-Маккабим-Реут объявлен "оранжевым", Кохав Яир - "желтым".