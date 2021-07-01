https://news.day.az/world/1357595.html Число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило 367 тысяч
Число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило 367 тысяч
За последние сутки в Грузии выявлено 980 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 11 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 367 058, число умерших - 5 327.
Вылечились 352 624 человека.
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