Число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило 367 тысяч

За последние сутки в Грузии выявлено 980 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 11 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 367 058, число умерших - 5 327.

Вылечились 352 624 человека.