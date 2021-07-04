Катастрофический пожар на Кипре: задержан предполагаемый поджигатель

Полиция Кипра задержала мужчину, который может быть причастен к возникновению катастрофического пожара в районе деревни Аракапас. Якобы, его видели на месте возгорания за несколько минут до начала бедствия, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Накануне пламя охватило деревья, растущие на горной системе Троодос, и быстро перекинулось на населенные пункты. Властям пришлось срочно эвакуировать жителей десяти деревень.

По предварительным оценкам, только в Аракапасе сгорели более 15 домов и множество автомашин, в деревне Эптагония пламя уничтожило пожарную часть, сообщает телеканал "Россия 24". В пепелище превратились многочисленные сосновые и оливковые рощи.

Этот пожар уже назвали одним из крупнейших на Кипре за последние два десятилетия. На борьбу с ним брошены все силы и средства, в том числе, десять самолетов пожарной авиации, однако потушить огонь до сих пор не удалось. Власти Кипра уже обратились за помощью к Евросоюзу и Израилю.