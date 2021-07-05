ОАЭ не поддержат продление сделки ОПЕК+

Переговоры по продлению соглашения об ограничении производства нефти пока зашли в тупик, однако сегодня обсуждение продолжится, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Страны ОПЕК+ должны согласовать объем добычи нефти с августа до конца года, а также решить, будут ли продлевать сделку. Объединенные Арабские Эмираты заявили, что не поддержат план других стран ОПЕК+.