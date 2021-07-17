В Норвегии за фильтры в соцсетях будут сажать в тюрьму на год

В Норвегии скоро вступит в силу новый закон, предполагающий ответственность инфлюенсеров за использование фильтров на своих фотографиях, передает Day.Az со ссылкой на super.ru.

Данная мера принята из-за ряда прецедентов, когда люди поддавались влиянию рекламы в Сети и оказывались обманутыми. Минздрав Норвегии также отмечает, что анорексия вошла в тройку самых частых причин смерти девочек-подростков. Как известно, немалую роль в формировании расстройств пищевого поведения играют недостижимые стандарты красоты, которые блогеры задают в соцсетях.

Отныне, если публичная персона выкладывает отретушированную фотографию, на посте должен стоять специальный ярлык, предупреждающий об этом подписчиков, иначе блогеру грозит до года тюрьмы. Парламент проголосовал за принятие нового закона, а дату вступления в силу определит норвежский король Харальд V. Подобные меры уже приняты во Франции и Великобритании.