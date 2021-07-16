Китай начал торговать квотами на вредные выбросы

В Китае на онлайн-площадке Шанхайской экологической и энергетической биржи (Shanghai Environment and Energy Exchange (SEEE)) запустили систему Emissions Trading Scheme (ETS) для торговли квотами на выбросы углекислого газа. По замыслу властей, новый механизм усилит контроль за загрязнением природы и стимулирование национальных предприятий к переходу на "зеленую" экономику, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на китайское министерство экологии и окружающей среды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Торги начались на бирже утром в пятницу, 16 июля, со стартовой котировочной ценой на квоту в 48 юаней (7,4 доллара) за тонну. Первая сделка заключена на 7,9 миллионов юаней (1,2 миллиона долларов). Приобретены квоты на эмиссию 160 тысяч тонн углекислого газа.

Участвуя в торгах, компании Китая приобретают право на фиксированный объем выбросов. Неиспользованное право на загрязнение можно продать предприятиям, которые дополнительно в нем нуждаются. К системе ETS подключилось более двух тысяч предприятий сферы электроэнергетики, суммарный объем выбросов CO2 которых превышает четыре миллиарда тонн ежегодно. Далее к системе намерены присоединиться предприятия нефтехимической и химической промышленности, строительной и металлургической сфер.

Аналитики и экологи неоднозначно оценивают китайский рынок выбросов. Эксперты опасаются, что торговля квотами сделает предприятия с большим углеродным следом еще опаснее для окружающей среды благодаря новым возможностям на легальное загрязнение природы. Власти КНР уверены, что страна положила начало крупнейшей международной системе учета углекислого газа.