В Иране сильнейшая засуха за полвека

На юго-востоке Ирана сильнейшая за 50 лет засуха - в сотне городов наблюдается нехватка воды, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Вчера во время акций протестов, вызванных недостатком воды, в городе Шадеган в провинции Хузестан люди, затесавшиеся в толпе, открыли огонь по силам безопасности. В результате этого погиб 30-летний мужчина", - сказал замглавы провинции Амид Сабри Бур.

По его словам, причиной недостатка воды в регионе Ирана стала худшая за последние полвека засуха. На данный момент из 304 городов в Иране, сталкивающихся с водным кризисом, 101 город находится в красной зоне - испытывает острую нехватку воды.

При этом в стране ухудшается ситуация с коронавирусом. Уходящий президент Ирана Роухани заявил, что страна может столкнуться с пятой волной.