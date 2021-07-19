ЕС обвинил Китай в кибератаках

Кибератаки на страны Европейского союза с территории Китая поставили под угрозу тысячи компьютеров по всему миру, в том числе, в учреждениях ЕС. Об этом сообщается в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава международной дипломатии Евросоюза уточнил, что взлом с использованием уязвимостей облачного сервера Microsoft Exchange "привел к рискам безопасности и значительным экономическим потерям для государственных учреждений и частных компаний". По его словам, кибератака с территории КНР совершена группировками Advanced Persistent Threat 40 и Advanced Persistent Threat 31. Целью нападений были шпионаж и кража интеллектуальной собственности.

Боррель от имени Евросоюза призвал китайские власти придерживаться норм "ответственного поведения государств, одобренных всеми государствами-членами ООН" и принять необходимые шаги для расследования и устранения последствий киберпреступления. Он также подтвердил намерение государств-членов ЕС бороться с кибертерроризмом.