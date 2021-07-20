В Токио идут последние приготовления к Олимпиаде

Из-за пандемии добраться до Токио, где сейчас идут последние приготовления перед Играми, стало значительно сложнее. Прямые рейсы из ряда стран невозможны. Многие мероприятия отменили, и немногочисленным гостям только и остается, что постить в Сети особенности японского гостеприимства: под прицелом все - от еды до апартаментов. Журналисты РЕН-ТВ узнали лично, какие ограничения ждут спортсменов и зрителей этих Игр, передает Day.Az.

Иллюстрация Олимпиады, разгар пандемии. До открытия - считаные дни, а международные рейсы летят в Токио, столицу Игр, практически пустыми. На весь огромный дальнемагистральный самолет пассажиров от силы человек 40.

Число прямых рейсов до Токио сокращено, поэтому спортсмены, члены спортивных делегаций и журналисты добираются до Японии с длинными пересадками. У съемочной группы РЕН ТВ билеты через Сингапур. В общей сложности 17 с половиной часов в воздухе.

Пока журналисты ждали посадки на следующий рейс, коротали время за заполнением одного из нескольких антиковидных приложений, которое каждого, кто летит на Игры, обязало установить японское правительство.

Если раньше рекомендации для посещения Олимпиады умещались на 70 листах, теперь это 200 страниц строгих правил. Соблюдать их вынуждены даже спортсмены и их наставники. Трейси Робинсон, тренер по конному спорту из Ирландии, была на шести Олимпиадах. Попасть на эту было тяжелее всего.

"Очень сложные процедуры, особенно нам, как людям, работающим еще и с лошадьми. Было много бумажной волокиты. Мы приехали в аэропорт за 3-4 часа, чтобы пройти все процедуры", - поделилась она.

Аэропорт Нарито, вопреки ожиданиям, не похож на одну огромную "красную зону". Хотя антиковидные меры строгие.

Последние месяцы правила въезда менялись раз в несколько дней. Журналист РЕН ТВ полгода общался с Олимпийским комитетом и японскими властями, чтобы подготовить все документы и сейчас услышать от этих японок заветное "окей".

Чтобы попасть на территорию Японии, нужно пройти не один этап проверки и, естественно, посидеть в нескольких длинных очередях. Постоянно подходят девушки в защитных халатах, приносят новые и новые формуляры, которые нужно заполнить, они потом их долго и тщательно проверяют. Говорят, что все эти процедуры занимают от трех до пяти часов.

Сначала проверяют одни бумаги, затем выдают другие, сканируют QR-код, отправляют на ПЦР-тест. Как их сдают, снимать нельзя. Но процедура отличается от привычной.

Журналистам, сидя на стуле под номером 84, пришлось так провести еще около трех часов. Компанию составили коллеги из-за границы. Карла Тобар прилетела из Мексики.

"Попасть в Токио было и правда сложно. Очень много мер предосторожности, проверок на COVID-19. Но это необходимо, потому что количество заболевших растет", - сказала она.