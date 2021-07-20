LVMH купит 60% акций итальянского бренда Off-White

Французский концерн LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) приобретет 60% акций итальянского бренда уличной одежды Off-White. Об этом LVMH сообщил во вторник на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Основатель Off-White] Вирджил Абло и LVMH сегодня объявляют об окончательном соглашении, согласно которому LVMH приобретет контрольный пакет акций Off-White <...>. В результате сделки LVMH будет принадлежать 60-процентная доля в Off-White", - говорится в заявлении. Ожидается, что транзакция будет завершена в течение 60 дней.

Американский модельер Вирджил Абло создал Off-White в 2013 году. В марте 2018 года дизайнер стал креативным директором мужских коллекций бренда Louis Vuitton. После заключения сделки Абло сохранит за собой эту должность.