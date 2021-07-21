В Индии зафиксировали первый случай смерти человека от птичьего гриппа

Первый случай смерти человека от птичьего гриппа зафиксирован в Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду газета The Times of India.

Источники во Всеиндийском институте медицинских наук (All India Institute of Medical Sciences, AIIMS) сообщили, что жертвой болезни стал 11-летний мальчик, скончавшийся во вторник.

По информации издания, ребенок был доставлен в институт 2 июля с высокой температурой и кашлем. "Мы думали, что он был болен COVID-19. Но когда тесты оказались отрицательными, дальнейшие исследования установили, что мальчик страдал от инфекции, вызванной вирусом "птичьего" или "куриного" гриппа"", - приводит издание слова источника.

В настоящее время проводится поиск и выявление лиц, которые могли контактировать с мальчиком.

За последние 15 лет Индия пережила неоднократные вспышки птичьего гриппа, в основном поражающие дикую и домашнюю птицу. Однако пока в стране не было официально зафиксировано случаев смерти человека из-за этого заболевания. Специалисты общественного здравоохранения встревожены этой ситуацией, указывают источники газеты.