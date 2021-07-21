https://news.day.az/world/1363436.html Около 18 000 французов заразились коронавирусом за сутки
Около 18 000 французов заразились коронавирусом за сутки
Французские медики зафиксировали 18 000 новых случаев инфицирования коронавирусом за последние 24 часа.
Об этом сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Таким образом, за одну неделю прирост числа инфицированных составил 150%. Это беспрецедентно", - подчеркнул он.
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