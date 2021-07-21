Япония согласовала взаимное признание паспортов вакцинации с пятью странами

Япония к настоящему моменту согласовала вопрос признания и использования паспортов вакцинации с пятью странами. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему моменту на основе законодательств соответствующих стран мы договорились с Италией, Австрией, Турцией, Польшей и Болгарией", - отметил он, пояснив, что граждане Японии будут освобождены от карантина по прилете в эти страны.

В то же время, по данным источника агентства Киодо, пока паспорта будут действовать только в одностороннем порядке, договоренность о признании Японией аналогичных документов пока не достигнута. Ранее власти страны объявили, что с 26 июля начнется прием заявок на выдачу паспортов вакцинации.