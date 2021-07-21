Хакеры вымогают у Saudi Aramco $50 млн

Хакеры требуют, чтобы саудовская нефтяная компания Saudi Aramco выплатила им выкуп в $50 млн за удаление корпоративных данных, полученных в результате взлома.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Associated Press.

"Saudi Aramco подтвердила, что массив данных принадлежит ей, но находился в доступе у одного из подрядчиков", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что хакерская группировка ZeroX украла 1 ТБ конфиденциальных данных, принадлежащих Saudi Aramco, а позднее данные были выставлены на продажу в даркнете.

Украденную информацию киберпреступники оценивали в $5 млн, в то время как эксклюзивное получение данных с их полным удалением на накопителях ZeroX - в $50 млн.

В Saudi Aramco заявили, что инцидент не повлиял на их деятельность, и связывают взлом с работой сторонних подрядчиков. ZeroX заявляют о том, что данные были украдены с помощью взлома "сети и серверов" Aramco в 2020 году.

В 2012 году в результате серьезной утечки данных в системы Saudi Aramco было уничтожено более 30 тыс. жестких дисков на компьютерах компании. Предположительно, тот взлом, совершенный с помощью вируса Shamoon, был связан с Ираном и являлся частью кибервойны между двумя странами.