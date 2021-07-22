Россия безвозмездно поможет Таджикистану построить заставу на границе с Афганистаном
Россия поможет Таджикистану в строительстве заставы на границе с Афганистаном безвозмездно.
Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы, безусловно, продолжим оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана, как в двустороннем формате, так и в рамках исполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 сентября 2013 года по укреплению таджикско-афганской границы - ключевого инструмента обеспечения безопасности южных рубежей ОДКБ", - сказал он.
"Готовность поддержать дружественное нам государство - как в двустороннем плане, так и в рамках ОДКБ - была подтверждена и президентом (РФ Владимиром) Путиным в ходе его телефонного разговора с президентом (Таджикистана Эмомали) Рахмоном в начале июля. Сейчас готовится к подписанию межправительственное соглашение об оказании безвозмездной помощи Таджикистану на цели строительства пограничной заставы на таджикско-афганской границе", - сказал Руденко.
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