Россия безвозмездно поможет Таджикистану построить заставу на границе с Афганистаном

Россия поможет Таджикистану в строительстве заставы на границе с Афганистаном безвозмездно.

Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы, безусловно, продолжим оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана, как в двустороннем формате, так и в рамках исполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 сентября 2013 года по укреплению таджикско-афганской границы - ключевого инструмента обеспечения безопасности южных рубежей ОДКБ", - сказал он.

"Готовность поддержать дружественное нам государство - как в двустороннем плане, так и в рамках ОДКБ - была подтверждена и президентом (РФ Владимиром) Путиным в ходе его телефонного разговора с президентом (Таджикистана Эмомали) Рахмоном в начале июля. Сейчас готовится к подписанию межправительственное соглашение об оказании безвозмездной помощи Таджикистану на цели строительства пограничной заставы на таджикско-афганской границе", - сказал Руденко.