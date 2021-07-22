В Бельгии заявили о желании отдать Фландрию Нидерландам

Бургомистр бельгийского Антверпена Барт Де Вевер в национальный праздник страны заявил о своей мечте отделить от королевства Фландрию (северный регион, где официальным языком является нидерландский) и присоединить ее к соседним Нидерландам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я никогда не отказывался от своей мечты о том, чтобы все, кто говорит на нидерландском языке, однажды встретили новый день в едином доме - Нидерландах, северных и южных", - сказал Де Вевер в среду в интервью телеканалу Kanaal Z. Под южными Нидерландами он имел в виду бельгийскую Фландрию, которая граничит с соседним государством. "Если я смогу однажды умереть как южный голландец, я умру более счастливым, чем оставаясь бельгийцем", - заявил бургомистр. Он отметил, что фламандское население Бельгии пока еще "не готово к такому воссоединению", но, "возможно, оно произойдет послезавтра".

Де Вевер является основателем радикальной партии "Новый фламандский альянс", которая выступает за максимальную автономию, а в перспективе и независимость Фландрии. Эта партия победила в регионе на последних парламентских выборах в 2019 году, однако не смогла войти в правительство страны. Против нее объединились сразу семь партий, представляющих почти весь политический спектр Бельгии. Вместе они смогли набрать нужное число мандатов для обеспечения парламентского большинства и формирования правительства.

21 июля Бельгия отметила национальный праздник - День присяги короля. В этом году праздничные мероприятия были сведены к абсолютному минимуму в связи с санитарными ограничениями из-за пандемии коронавируса и произошедшим в Бельгии 14-16 июля наводнением, которое унесло жизни более 30 человек. 20 июля в стране прошел день траура по погибшим.