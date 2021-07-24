Названы экономики с наибольшими потерями от пандемии

В категорию наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран попали Шри-Ланка, Суринам, Лаос, Индия, Тунис и Перу. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Moody's, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Некоторые государства могут избежать серьезных экономических потерь, их реальный ВВП к 2023 году будет немного ниже или даже выше допандемических прогнозов, считают эксперты. В их числе названы США, большинство стран Западной Европы, а также Китай, Южная Корея и Сингапур.

Россия вместе с Мексикой, Бразилией и Австралией попала в число стран с умеренными потерями от пандемии (разница от 2 до 8 процентов по сравнению с докризисным прогнозом по ВВП). Пандемия приведет к сокращению уровня доходов, углубит неравенство и усугубит бедность, сказано в докладе. В целом аналитики прогнозирует, что мировой экономический рост в этом году составит 5,7 процента.