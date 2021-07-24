Власти Туниса продлили режим чрезвычайного положения

Власти Туниса продлили на шесть месяцев режим чрезвычайного положения, введенный в ноябре 2015 года. Об этом сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соответствующий указ президента опубликован в официальном бюллетене Тунисской Республики. Режим чрезвычайного положения продлевается на всей территории страны с 24 июля 2021 года до 19 января 2022 года, отмечается в документе.

Чрезвычайное положение в Тунисе действует с 24 ноября 2015 года, когда целью террористов стал автобус президентской охраны. В результате атаки, совершенной в столице республики, погибли 12 человек, еще 16 получили ранения, пишет TAP.