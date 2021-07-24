Талибы обезглавили работавшего на США переводчика

Бойцы террористического движения "Талибан" обезглавили работавшего на США переводчика Сохаила Пардиса. Об этом пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На мужчину напали у одного из блокпостов недалеко от Кабула. По словам свидетелей, талибы хотели остановить машину, но Пардис попытался скрыться. Тогда боевики открыли огонь по автомобилю переводчика, затем вытащили мужчину и обезглавили его.

Незадолго до произошедшего Пардис рассказывал друзьям, что боится за свою жизнь: представители "Талибана" узнали, что он работал с американцами на протяжении 16 месяцев. "Они говорили ему, что он шпион и предатель, и что они убьют его и всю его семью", - рассказал друг погибшего в разговоре с CNN.

При этом на пресс-конференции в Москве, проходившей в начале июля, представители движения обещали не преследовать переводчиков, которые работали с американцами.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод военного контингента.