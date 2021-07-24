В Афганистане объявили о ликвидации главы «теневой» администрации талибов

Армия Афганистана устранила главу "теневой" администрации террористического движения "Талибан" Муллу Халима. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте министерства обороны страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Халима и еще 19 боевиков ликвидировали на территории освобожденного района Карух, расположенного на западе страны. Среди погибших также было два командира. Согласно данным ведомства, еще 50 человек получили ранения.