https://news.day.az/world/1364446.html В Афганистане объявили о ликвидации главы «теневой» администрации талибов
В Афганистане объявили о ликвидации главы «теневой» администрации талибов
Армия Афганистана устранила главу "теневой" администрации террористического движения "Талибан" Муллу Халима. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте министерства обороны страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Халима и еще 19 боевиков ликвидировали на территории освобожденного района Карух, расположенного на западе страны. Среди погибших также было два командира. Согласно данным ведомства, еще 50 человек получили ранения.
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