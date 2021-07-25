Турция к 2023 году станет еще более сильным и развитым государством

Лозаннский мирный договор стал актом международного признания победы героического турецкого народа в Национально-освободительной борьбе, которую вели жители страны вопреки изменам, лишениям и трудностям. Об этом говорится в послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с 98-ой годовщиной подписания Лозаннского мирного договора, передает Day.Az со ссылкой на aa.com.tr.

В послании турецкого лидера подчеркивается, что благодаря вдохновению и духу храбрости, которые и ныне воодушевляют жителей Турции, страна на протяжении 98 лет уверенно движется на пути светлого будущего.

"Мы продолжаем разрушать планы недругов, пытающихся дестабилизировать ситуацию в Турции, нанести ущерб целостности и единству народа. Власти Турции полны решимости превратить страну в еще более сильное, независимое и развитое государство. Именно такой будет Турция в 2023 году - дни празднования столетия Республики", - говорится в послании, текст которого распространили в субботу в Управлении по связям Администрации президента Турции.

Эрдоган пишет, что критические по значимости успехи, которых достигла Турция на широком географическом пространстве - от Сирии до Ливии и Восточного Средиземноморья, а также в сфере борьбы с терроризмом, являются наглядным доказательством воли и решимости по защите интересов и прав Турции.

"Турция в своей борьбе не склоняется перед шантажом и угрозами определенных кругов и продолжит курс на защиту прав в соответствии с нормами международного права. В 98-ую годовщину Лозаннского мирного договора с уважением чту и склоняю голову перед основателем Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком и его соратниками, а также всеми павшими героями", - говорится далее в послании президента.