В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 26 человек

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 1 264 случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умерли 26 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 404 023 человек, а число умерших - 5 714.

Выздоровели 374 753 человека.