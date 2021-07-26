https://news.day.az/world/1364731.html В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 26 человек
В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 26 человек
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 1 264 случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умерли 26 человек.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 404 023 человек, а число умерших - 5 714.
Выздоровели 374 753 человека.
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