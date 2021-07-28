В Турции обеспокоились ситуацией с COVID-19

Темпы распространения коронавируса в Турции вызывают серьезную обеспокоенность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в своем Twitter-аккаунте.

По словам главы ведомства, страна достигла такого количества случаев COVID-19, которое вызывает тревогу по поводу возможности держать эпидемию под контролем. "Это может остановить воля, которую мы проявим. Соблюдайте меры предосторожности и делайте прививку", - написал Коджа.