Турция планирует начать добычу газа в Черном море к 2022 году. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.

"Мы прилагаем огромные усилия, чтобы успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения. Наши технические возможности в сфере бурения позволили нам прекратить внешнюю зависимость", - заявил Эрдоган.

Ранее Турция обнаружила новое крупное газовое месторождение в своих территориальных водах.

По словам президента Эрдогана, теперь объем найденных Турцией резервов природного газа в Черном море достиг 540 млрд куб м.

В октябре 2020 года стало известно, что Турция обнаружила дополнительные запасы газа в Черном море. По словам президента Эрдогана, страна намерена начать добычу газа с этого месторождения в 2023 году.