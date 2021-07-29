С лесными пожарами в России начали бороться взрывчаткой

В Сибири против лесных пожаров начались настоящие боевые действия. Сотни десантников спускаются на парашютах прямо в горящие точки. В некоторые районы даже завезли взрывчатку. Над полыхающими лесами уже разносится грохот снарядов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пилоты направляются в самый центр борьбы с огнем. Вокруг до самого горизонта - столбы дыма. Пламя нещадно пожирает лес. Работники Авиалесоохраны выбирают один из очагов и сбрасывают воду.

И так час за часом самолеты и вертолеты заливают пожар тоннами воды.

Самая горячая точка на карте - Якутия. Сейчас там полыхают 135 пожаров. Больше миллиона гектаров тайги превратились в пепел. Эти цифры постоянно растут.

Сейчас специалисты внимательно наблюдают за тем, куда движется линия огня в Горном и Верхневилюйском районе. Там пожар может угрожать населенным пунктам.

"За сутки ликвидировано 34 пожара на общей площади, свыше 352 тысяч гектар. За сутки было 1847 и 261 единиц техники", - заявила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия) Ксения Рахматулина.

Работа авиалесоохранны напоминает военные действия. Десант, на вертолете забрасывают в дали от цивилизации на передовую борьбы с огнем. Они пешком проходят десятки километров - сутками сражаются со стихией за каждый метр, каждое дерево.

Сотрудники авиалесоохраны начали останавливать пожар при помощи взрыва детонирующего шнура. В Иркутске, где тоже горят леса, такой отжиг навстречу стихийному помог остановить огонь.

От пожаров страдают даже города в тысячах километров от полыхающей тайги. Это снимки из космоса. Масштабы поражают: белая пелена затянула Якутскую и Иркутскую область. Временами из-за дыма не видно небо. Люди задыхаются от смога. Поход на работу или в магазин становится тяжелым испытанием.

Но пока в борьбе со стихией силы не равны. Новые очаги появляются каждый день. И прогнозы неутешительны: велика вероятность, что аномальная жара и сухие грозы, которые часто становятся причиной новых пожаров, сохранятся в этих регионах и в начале августа.